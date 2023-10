Unwetter, Überschwemmungen und Wüstenstaub in Saudi-Arabien

Bei Saudi Arabien denken viele an Hitze, Wüste, Trockenheit. Doch auf der Arabischen Halbinsel wurden die Menschen in den vergangenen Stunden von heftigen Stürme und intensiven Niederschlägen überrascht.

Wetterwarnungen wurden herausgegeben, weil Gefahr von Sturzfluten, Erdrutschen und eingeschränkter Sicht bestand, besonders in Mekka, Jeddah, Jazan und Tabuk. In diesen Städten fiel wegen des Unwetters der Unterricht an den Schulen aus.

Das saudi-arabische Nationale Zentrum für Metrologie gab für Teile von Aseer, Mekka und Jazan, wo heftige Regenfälle und Gewitter wüteten, eine rote Wetterwarnung aus, die höchste auf der dreistufigen Skala.

Die Behörden riefen Bewohner:innen und Autofahrer:inenn auf, Täler und überschwemmungsgefährdete Gebiete zu meiden. Starke Winde, die den Regenfällen vorausgingen, wirbelten Wüstenstaub auf und beeinträchtigten die Sicht.