Brasilien feiert den Nationalen Sambatag

Musiker, Tänzer und Feiernde treten anlässlich der "Samba do Trem"-Feier in einem Zug auf, der vom Hauptbahnhof in Rio nach Oswaldo Cruz, der Hochburg des Samba, fährt, um den nationalen Samba-Tag zu feiern. Die Feier ist inspiriert von der Zugfahrt von Paulo da Portela und anderen Sambamusikern, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Zug vor der Polizei flohen, als die Musikrichtung unterdrückt wurde.