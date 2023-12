NGOs: Gazastreifen bald nur noch von Krankheiten und Hunger beherrscht

Führende humanitäre Organisationen befürchten, dass im belagerten Gazastreifen bald vor allem Krankheiten und Hunger herrschen werden, und üben diplomatischen Druck auf Israel aus, damit es seine Bemühungen zum Schutz der Zivilbevölkerung verstärkt. Am Dienstag kam es zu heftigen Kämpfen. Die Hamas erklärte, es habe Zusammenstöße im Zentrum des Gazastreifens gegeben, während Zeugen von tödlichen israelischen Angriffen im Süden des Gebiets berichteten.

Israelische Luftangriffe töteten mindestens 12 Menschen in der südlichen Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten, wo Zehntausende Menschen Schutz suchen, so die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Am Montag wurde die südliche Stadt Khan Yunis, das Epizentrum der Kämpfe im Gazastreifen, angegriffen. "Die Hamas steht am Rande der Auflösung - die IDF nimmt ihre letzten Hochburgen ein", sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant.