Weihnachtsbräuche in Mexiko-Stadt, Guatemala-Stadt und Karatschi

Tausende in klassisch-rot gekleidete Weihnachtsmänner haben ihre Turnschuhe geschnürt und in Mexiko-Stadt am Santa Run teilgenommen. Rund 2.500 Läufer und 250 Haustiere waren dabei. Die Schwestern Renata und Daniela Yañez haben den jährlichen Lauf ins Leben gerufen, aus "Liebe" zu Weihnachten, wie sie sagen.

In Guatemala-Stadt haben sich als "Weihnachtsmann" verkleideter Feuerwehrleute von einer 75 Meter hohen Brücke abgeseilt und Kindern aus einkommensschwachen Familien Geschenke gebracht - eine Weihnachtstradition, die seit 26 Jahren existiert.

In den Straßen von Karatschi in Pakistan haben Menschen in weihnachtlichen Kostümen gesungen und getanzt. Auch Autos und Busse wurden für diesen Anlass geschmückt. "Die heutige Kundgebung ist die Kundgebung des Friedens, der Liebe und der Brüderlichkeit", so Teilnehmer Sarfaraz William.