Video. Sintflutartige Regenfälle in Indonesien

Sintflutartige Regenfälle haben in Lhoksukon in der indonesischen Provinz Aceh Häuser und öffentliche Einrichtungen überflutet, wovon mehr als 40 000 Einwohner betroffen sind. Mindestens 5.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in Notunterkünften untergebracht werden, so die Katastrophenschutzbehörde von Nord-Aceh