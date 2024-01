Video. Erdbeben in Japan: Retter bergen immer mehr Tote

Miki Kobayashi steht vor den Trümmern ihres Hauses. Sie wohnt mit ihren Mann in Anamizu in der japanischen Präfektur Ishikawa. Die Wände sind nach dem schweren Erdbeben am Montagnachmittag teilweise eingestürzt. Ihr Haus sehe jetzt aus, wie nach dem letzten Erdbeben von 2007, sagt sie. "Wir hatten unser Haus gerade erst wiederaufgebaut. Ich glaube nicht, dass wir es noch einmal neu aufbauen können."

Der Westen Japans wurde an Neujahr von einer Reihe starker Erdbeben erschüttert, das größte hatte eine Stärke von 7,6. Mindestens 48 Menschen kamen ums Leben.

Auch die Zahl der Verletzten steigt. Am schwersten betroffen ist die Hafenstadt Wajima auf der Halbinsel Noto. Ganze Straßenzüge sind abgebrannt, riesige Löcher und Risse klaffen auf Wegen und haben Fahrzeuge verschluckt. Halb versunkene Schiffe treiben in Buchten, in denen die Tsunamiwellen angerollt sind und eine schlammige Küstenlinie hinterlassen haben.

Am Montag gab die japanische Wetterbehörde Tsunami-Warnungen für Ishikawa und den Rest der Westküste der japanischen Hauptinsel Honshu sowie für die nördliche Insel Hokkaido heraus. Die Behörden warnen, dass in den nächsten Tagen weitere schwere Beben in der Region auftreten könnten.