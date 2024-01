Video. Suche nach Ursache für tödliche Flugzeugkollision

Einen Tag nach der dramatischen Flugzeugkollision in Japan, bei der fünf Crewmitlgieder der Maschine der japanischen Küstenwache ums Leben gekommen sind, aber wie durch ein Wunder keiner der Menschen in der Passagiermaschine der Japan Airlines, haben die japanischen Verkehrsbehörden mit der Untersuchung der Unfallursache begonnen.

Ermittler rekonstruieren zur Zeit, was am Dienstag um 17:47 Uhr Ortszeit am Flughafen Haneda genau passiert ist und warum zwei Flugzeuge gleichzeitig auf einer Landebahn waren.

Der Unfall war das erste größere Unglück, in das eine Maschine des Typs Airbus A350 verwickelt war. Dieses Flugzeug der neuen Generation besteht größtenteils aus modernen Materialien. Experten zufolge war das Flugzeug daher trotz des Brandes noch lange stabil, so dass die Menschen an Bord Zeit hatten, sich zu retten.