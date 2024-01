Video. Malaysia hat einen neuen König!

Sultan Ibrahim Iskandar ist Malaysias neuer König. Am Mittwoch bestieg er den Thron des südostasiatischen Landes und legte den Schwur für eine fünfjährige Amtszeit ab. In Malaysia gilt ein royales Rotationssystem. An der Reihe war nun der Herrscher über den Staat Johor an der Grenze zu Singapur. Insgesamt wechseln sich neun Herrscher ab, alle fünf Jahre.

Sultan Ibrahim Iskandar ist Malaysias neuer König. Am Mittwoch bestieg er den Thron des südostasiatischen Landes und legte den Schwur für eine fünfjährige Amtszeit ab. In Malaysia gilt ein royales Rotationssystem. An der Reihe war nun der Herrscher über den Staat Johor an der Grenze zu Singapur. Insgesamt wechseln sich neun Herrscher ab, alle fünf Jahre. Sultan Ibrahim Iskandar folgt Abdullah Sultan Ahmad Shah aus dem Staat Pahang.