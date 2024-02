Video. Hochwasser in Antalya in der Türkei - auch Hunde und Katzen gerettet

Schlimme Unwetter halten Teile der Türkei in Atem. Bei Überschwemmungen in der südwesttürkischen Stadt Antalya ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Schwere Regenfälle hatten Sturzbäche und Hochwasser ausgelöst, die Straßen und Brücken zerstörten. Autos und andere Fahrzeuge wurden weggeschwemmt.

In den sozialen Medien machten Videos von Häusern in Antalya die Runde, in denen teils hohes Wasser stand. In einem war eine Frau zu sehen, die sich schwimmend aus ihrer Wohnung zu retten versuchte.

Der stellvertretende Innenminister der Türkei Munir Karaloglu bestätigte, dass eine Person bei den Unwettern ihr Leben verloren habe.

Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der überfluteten Häuser wurden von Sicherheitskräften mit Booten in Sicherheit gebracht.

Auch Hunde und Katzen in Sicherheit gebracht

Rettungskräfte retteten auch streunende Hunde und Katzen, die in den Fluten gefangen waren.

Vielerorts wurde mit dem Hochwasser auch Schlamm in die Stadt gespült.

Der Flughafen der Touristenstadt wurde zwar nicht komplett geschlossen, doch einige Flüge wurden umgeleitet.

Das Flugzeug mit dem Team des Fußballvereins Antalyaspor landete auf dem Flughafen Gazipaşa statt auf dem Flughafen Antalya. In einer Mitteilung auf dem Social-Media-Account des Vereins heißt es: "Das Flugzeug mit unserer Delegation vom Spiel gegen Samsunspor musste aufgrund der schlechten Wetterbedingungen auf dem Flughafen Alanya Gazipaşa landen. Unser Team wird auf dem Landweg von Gazipaşa nach Antalya zurückkehren."