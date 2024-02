Video. Festnahmen bei Gedenken an Alexej Nawalny in Russland

In Sankt Petersburg, Moskau, Nischni-Nowgorod und anderen russischen Städten haben Menschen versucht, an den in der Lagerhaft verstorbenen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zu erinnern. Zahlreiche Personen wurden teils gewaltsam festgenommen.

Auf Filmaufnahmen vom Freitag ist zu sehen, wie Beamte einer Demonstrantin in Moskau ein Transparent entreißen, Sekunden nachdem sie es am Solowetsky-Stein entrollt hat. Anschließend wurde die Frau von der Polizei abgeführt.

Mehrere Menschen wollten Alexej Nawalny an dem Denkmal, das den Opfern politischer Repression gewidmet ist, die letzte Ehre erweisen.

Ähnliche Ad-hoc-Gedenkfeiern fanden in ganz Russland statt, nachdem die Nachricht von Nawalnys Tod bekannt geworden war.

Nawalny, der als schärfster Gegner von Präsident Wladimir Putin gegen die Korruption in den Behörden kämpfte und massive Proteste gegen den Kreml organisierte, starb am Freitag in der arktischen Strafkolonie, in der er eine 19-jährige Haftstrafe verbüßte, wie die russische Gefängnisbehörde mitteilte.

Er war 47 Jahre alt.