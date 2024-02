Video. Rom: Protest vor britischer Botschaft gegen Auslieferung von Assange

Am Dienstag haben sich Dutzende Demonstranten vor der britischen Botschaft in Rom versammelt, um gegen die geplante Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA zu protestieren. Assange befindet sich derzeit im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Großbritannien.

Am Dienstag haben sich Dutzende Demonstranten vor der britischen Botschaft in Rom versammelt, um gegen die geplante Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA zu protestieren. Assange befindet sich derzeit im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Großbritannien. Der 52-Jährige kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die Auslieferung, darunter sieben Jahre im selbst gewählten Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London und die letzten fünf Jahre im Hochsicherheitsgefängnis. Claudia Nastrucci von "Free Assange Italia" hat gesagt, dass man möglichst schnell dem Urteil und der Folter dieses Mannes ein Ende setzen solle und dass Journalismus kein Verbrechen sein dürfe. Assange wurde in den USA angeklagt, im Zusammenhang mit der Veröffentlichung geheimer Dokumente durch WikiLeaks im Jahr 2010. Seine Anwälte haben angegeben, dass er im Falle einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe von bis zu 175 Jahren erhalten könnte.