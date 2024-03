Video. Vulkanausbruch auf Island: Gefährlicher und beeindruckender als zuvor

no comment

Beim nun schon vierten Ausbruch des Vulkans seit Dezember auf der Halbinsel Reykjanes in der NÀhe des schon lange evakuierten Ortes Grinvavik ist die Lava weiter vorgedrungen als bei den vorherigen Eruptionen. Doch an diesem Montag geben die Forschenden vor Ort eine vorsichtige Entwarnung - vor allem weil die errichteten Barrieren offenbar standhalten. Am Samstag, dem 16. MÀrz, war wegen des starken Ausbruchs des Vulkans der Notstand erklÀrt worden.