Video. Gaza wie Guernica: Gegen den Krieg liegen sie auf dem Boden

Im spanischen San Sebastian haben sich Tausende gemeinsam auf den Boden gelegt, um der Opfern des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen zu gedenken. Sie trugen ein Transparent, das von Picassos berühmtem Antikriegsgemälde "Guernica" inspiriert war. Durch Luftangriffe der deutschen Legion Condor, die auf der Seite des spanischen Diktators Franco kämpfte, war in der baskischen Stadt Guernika (auch baskisch: Gernika) ein Massaker verübt worden. Die genaue Zahl der Opfer der Luftschläge im Norden von Spanien ist umstritten, liegt aber etwa bei 2.000 Toten.

Zu dem Protest am Sonntag, den 17. März 2024, hatte die Initiative Kulturatik aufgerufen hatte, um - wie sie sagten - den "Völkermord Israels am palästinensischen Volk in Gaza" anzuprangern. In den vergangenen Wochen hatten sich mehr als 400 Künsterlinnen und Künstler der Initiative angeschlossen.

Es gab einen Protestmarsch durch San Sebastian bis zum Denkmal Peine del Viento. Den intensivsten Moment erlebten die Teilnehmenden dort, als sie sich auf den Boden legten und als die Sirene ertönte, die vor 87 Jahren in Gernika vor der Bombardierung durch Nazi-Flugzeuge zu hören war. Mehrere Minuten lang herrschte völlige Stille, während die Anwesenden der mehr als 31.000 palästinensischen Opfer der letzten fünf Monate gedachten.

Bei der Demonstration trugen Palästinenser und Palästinenserinnen eine große palästinensischen Flagge. Dahinter hielten Schauspieler und Schauspielerinnen ein Transparent mit der Aufschrift "Genozidioa Stop".