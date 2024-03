Video. Bisher längster Ausbruch des Vulkans auf Island bei Grindavik

Samstag, den 16. MÀrz 2024, ist der Vulkan bei Grindavik auf Island erneut ausgebrochen. Es ist seit dem vergangenen Dezember die vierte und die bisher stÀrkste sowie am lÀngsten andauernde Eruption. Noch am Mittwoch floss Lava aus dem Vulkan.

Besonders zu Beginn des Ausbruchs schleuderte der Vulkan die Lava meterhoch in den nÀchtlichen Himmel und lieferte so ein beeindruckendes Spektakel. Inzwischen hat sich die vulkanische AktivitÀt stabilisiert.

Nach Angaben des islÀndischen Wetteramtes öffnete sich durch den Ausbruch eine etwa 3 km lange Erdspalte zwischen den Bergen Stóra-Skógfell und Hagafell auf der Halbinsel Reykjanes.

Die meteorolgische Behörde hatte seit Wochen davor gewarnt, dass sich Magma - halbgeschmolzenes Gestein - unter der Erde ansammelt und eine Eruption wahrscheinlich macht.

Hunderte Menschen wurden aus dem Thermalbad Blaue Lagune, einer der grĂ¶ĂŸten Touristenattraktionen Islands, evakuiert, als die Eruption begann, wie der staatliche Rundfunksender RUV berichtete.

Vom nahe gelegenen Keflavik, dem wichtigsten Flughafen Islands, wurden keine FlugausfÀlle gemeldet.

Der Ausbruchsort liegt einige Kilometer nordöstlich von Grindavik, einer KĂŒstenstadt mit 3.800 Einwohnern etwa 50 Kilometer sĂŒdwestlich der islĂ€ndischen Hauptstadt Reykjavik. Grindavik wurde vor dem ersten Ausbruch im Dezember evakuiert.

Einige wenige Bewohner, die in ihre HĂ€user zurĂŒckgekehrt waren, wurden am Samstag erneut in Sicherheit gebracht.

Grindavik war im November evakuiert worden, als das Svartsengi-Vulkansystem nach fast 800 Jahren mit einer Reihe von Erdbeben erwachte, die große Risse im Boden nördlich der Stadt verursachten.

Der Vulkan brach schließlich am 18. Dezember aus, und die Lava floss auf Grindavik zu.

Ein zweiter Ausbruch, der am 14. Januar begann, schickte Lava in Richtung der Stadt.

Die nach dem ersten Ausbruch verstÀrkten SchutzwÀlle hielten einen Teil des Lavastroms auf, aber mehrere GebÀude wurden von der Lava verschlungen.