Taiwan ist vom stärksten Erdbeben in fast 25 Jahren erschüttert worden. Vier Menschen kamen ums Leben, mindestens 57 weitere wurden verletzt.

In Hualien, einer Stadt an der Küste des Pazifischen Ozeans, wurde ein fünfstöckiges Gebäude schwer beschädigt. Die unteren Stockwerke sind teilweise eingebrochen. Das Gebäude geriet in eine Schieflage.