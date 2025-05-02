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Foto von Vincent M.A. Janssen/PEXELS
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Video. Misshandelte Bären im bulgarischen Wildtierreservat rehabilitiert

Zuletzt aktualisiert:

Ehemalige Tanzbären, die einst harten Trainingsmethoden ausgesetzt waren, leben jetzt frei in einem friedlichen Bergschutzgebiet in Bulgarien

Im üppigen Wald von Belitsa gelegen, bietet das Bärenreservat Belitsa einen sicheren Zufluchtsort für Bären, die zuvor gezwungen wurden, die Öffentlichkeit auf den Straßen des Balkans zu unterhalten.

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Unterstützt von der globalen Tierschutzorganisation Vier Pfoten und der Fondation Brigitte Bardot, bietet das Reservat regelmäßige medizinische Versorgung und natürliche Umgebung, in der die Bären ungestört umherstreifen können.

Einst Opfer grausamer Praktiken, genießen diese geretteten Tiere endlich das Leben, das ihnen lange verwehrt wurde.

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