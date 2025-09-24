Video. Russische Luftangriffe töten drei und verletzen zwei in Saporischschja

Die Angriffe, die gegen 4:20 Uhr begannen und 40 Minuten dauerten, trafen Wohngebäude, Einkaufszentren, Parkplätze und andere wichtige Infrastrukturen.
Fedorov sagte, dass keiner der angegriffenen Orte mit militärischer Infrastruktur in Verbindung stand und nannte den Angriff eine absichtliche Tat gegen Zivilisten. Überall in der Stadt wurden Notdienste eingesetzt, um den Schaden zu bewältigen und Überlebende zu unterstützen.
In der Region Sumy wurde ein Wachmann bei einem Drohnenangriff auf eine nicht näher spezifizierte Einrichtung verletzt, während ein weiterer Mann in der Gemeinde Shalyhyne verwundet wurde. Die ukrainische Luftwaffe meldete den Abschuss von 132 von 141 Angriffs- und Täuschdrohnen, die über Nacht von russischen Streitkräften gestartet wurden.