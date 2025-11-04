Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Großbritanniens König Charles III. verleiht Sir David Beckham bei einer Investitur auf Schloss Windsor, Berkshire, England, den Titel Knight Bachelor.
No Comment

Video. König Charles III. schlägt David Beckham zum Ritter

Zuletzt aktualisiert:

König Charles der Dritte schlug David Beckham auf Schloss Windsor zum Ritter. Beckham erhielt eine der höchsten britischen Ehren für Verdienste um Sport und Wohltätigkeit.

David Beckham ist von König Charles III. auf Schloss Windsor offiziell zum Ritter geschlagen worden. Für seine Verdienste um Sport und Wohltätigkeit trägt er nun den Titel „Sir“.

WERBUNG
WERBUNG

Der 50-jährige ehemalige Kapitän Englands sagte, es sei „ohne Zweifel mein stolzester Moment“.

Beckham arbeitet seit zwei Jahrzehnten mit UNICEF zusammen und spielte eine Schlüsselrolle bei der Vergabe der Olympischen Spiele 2012 nach London.

Damit krönt Beckham eine außergewöhnliche Laufbahn. Er bestritt 115 Länderspiele für England und gewann große Titel mit Manchester United, Real Madrid und PSG.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG