Video. König Charles III. schlägt David Beckham zum Ritter

David Beckham ist von König Charles III. auf Schloss Windsor offiziell zum Ritter geschlagen worden. Für seine Verdienste um Sport und Wohltätigkeit trägt er nun den Titel „Sir“.
Der 50-jährige ehemalige Kapitän Englands sagte, es sei „ohne Zweifel mein stolzester Moment“.
Beckham arbeitet seit zwei Jahrzehnten mit UNICEF zusammen und spielte eine Schlüsselrolle bei der Vergabe der Olympischen Spiele 2012 nach London.
Damit krönt Beckham eine außergewöhnliche Laufbahn. Er bestritt 115 Länderspiele für England und gewann große Titel mit Manchester United, Real Madrid und PSG.