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Im Bezirk Chonkal sucht eine Frau Schutz. Sie spielt mit einem Hund.
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Video. Kambodscha-Thailand-Konflikt: Familien fliehen ins Evakuierungslager

Zuletzt aktualisiert:

Kambodschas Lager Chong Kal verzeichnet rasch neue Ankünfte. Grenzgefechte treiben Menschen in die Flucht. Das Lager ist überfüllt, der Bedarf an Hilfe wächst.

Kambodscha verzeichnet schnellen Zulauf im neuen Binnenvertriebenenlager Chong Kal in Oddar Meanchey. Familien fliehen vor den jüngsten Gefechten entlang der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand. Der Standort entstand als Teil der Notfallmaßnahmen der Regierung. Die Behörden verlegen weiter Menschen aus früheren Schutzzentren nahe der Frontlinie hierher.

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Berichte deuten darauf hin, dass Chong Kal eines von mehr als hundert Evakuierungsstandorten ist, die in den vergangenen Wochen entstanden sind. Ein großes Lager derselben Operation beherbergt bereits mehrere Tausend Menschen, und die Zahl wächst weiter.

In Chong Kal sind die Bedingungen angespannt. Es mangelt an Lebensmitteln, sauberem Wasser und an einfachen Unterkünften. Teams vor Ort versuchen, Latrinen, Abfallentsorgung und Gesundheitsdienste zu verbessern. Doch das Tempo der Vertreibungen macht es schwer, Schritt zu halten. Viele Bewohner sagen, sie fürchten die Rückkehr nach Hause, solange weiter Granaten einschlagen und die Waffenruhe unsicher wirkt.

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