Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Robotische Hunde im Kontakt mit einem Polizisten auf dem Altamira-Platz
No Comment

Video. Venezuela setzt Roboterhunde für Patrouillen in Caracas ein

Zuletzt aktualisiert:

In einem der reichsten Viertel von Caracas patrouillieren jetzt zwei Roboterhunde auf öffentlichen Plätzen. Die Behörden betonen: Die Technik soll Polizisten unterstützen, nicht verdrängen.

Die Gemeinde Chacao im Osten von Caracas hat zwei Roboterhunde namens Turbo und Voltio vorgestellt. Sie gehören zu einem neuen Sicherheitsprogramm, das im März zweitausendsechsundzwanzig gestartet wurde. Die KI-gesteuerten Geräte stellte Bürgermeister Gustavo Duque vor. Sie sollen Plätze und andere öffentliche Bereiche patrouillieren, vor allem nachts, und mit hochauflösenden Kameras sowie Bewegungssensoren Live-Bilder an die kommunale Einsatzzentrale senden.

WERBUNG
WERBUNG

Nach Angaben der Verantwortlichen sollen die Roboter verdächtige Bewegungen erfassen, Nummernschilder überwachen und die Einsatzkräfte bei Routinepatrouillen unterstützen. Sie sind nicht dazu gedacht, Polizistinnen und Polizisten oder herkömmliche Spürhunde zu ersetzen.

Der Schritt gilt als wichtig, denn Chacao, einer der wohlhabendsten Bezirke der Hauptstadt, positioniert sich damit als Testfeld für „Smart-City“-Polizei in Lateinamerika. Chacao ist eine von fünf Gemeinden, aus denen Caracas besteht, und beherbergt wichtige Finanzzentren, Hotels und Einkaufszentren.

Die lokalen Behörden sprechen von einem regionalen Novum. Der Einsatz steht für einen breiteren Trend, sichtbare Polizeipräsenz mit Überwachungstechnik zu verbinden – in städtischen Räumen, in denen Sicherheit weiterhin ein politisches und öffentliches Anliegen bleibt.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG