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Nahe der Flughafenstraße in Beirut im Libanon steigt Rauch auf, Schaulustige sehen zu: Ein israelischer Angriff traf dort am Dienstag, 31. März 2026, ein Gebäude.
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Video. Israels Angriffe treffen südlibanesisches Dorf und beschädigen Gebäude und Fahrzeuge

Zuletzt aktualisiert:

Israelische Angriffe treffen Dorf im Süden des Libanon, zerstören Gebäude und Einsatzfahrzeuge; Rettungskräfte kämpfen gegen die Schäden.

Israelische Angriffe haben das südlibanesische Dorf Hanouiyeh getroffen. Sie beschädigten Gebäude und Fahrzeuge der Rettungsdienste.

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Aufnahmen zeigen Rauch, der aus den Trümmern aufsteigt. Rettungsteams räumen Schutt beiseite und löschen Brände.

Nach Angaben der Rettungsdienste trafen mehrere Angriffe das Gebiet, darunter ein Angriff auf ein Wohnhaus.

Kurz nach Eintreffen der Helfer wurden weitere Einschläge gemeldet. Sie beschädigten Feuerwehrfahrzeuge und behinderten die Rettungsarbeiten.

Schweres Gerät kam zum Einsatz, um die Trümmer zu räumen. Die Feuerwehr versuchte zugleich, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

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