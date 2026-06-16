Video. G7: Kanzler schenkt Trump Trikot mit Aufdruck 'Trump 47'

Ein heiterer Moment rund um die Fußball-Weltmeisterschaft hat am Dienstag beim G7-Gipfel in Frankreich kurzzeitig die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Bundeskanzler Friedrich Merz überreichte US-Präsident Donald Trump ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit dem Aufdruck „Trump 47“.
Zu dem Geschenk kam es, als sich die G7-Staats- und Regierungschefs zu einer Arbeitssitzung versammelten, an der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnahm. Auf einem Video ist zu sehen, wie Merz Trump das Trikot überreicht, bevor die Staats- und Regierungschefs zu Beratungen über die Ukraine, den Nahen Osten und globale wirtschaftliche Herausforderungen Platz nehmen.
Die Geste fiel in eine Phase, in der die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im globalen Rampenlicht steht; Gastgeber sind die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das personalisierte Trikot sorgte bei den rund um den Tisch versammelten Staats- und Regierungschefs für ein Schmunzeln und brachte einen seltenen informellen Moment in einen Gipfel, der sonst von Gesprächen über internationale Konflikte und Diplomatie geprägt ist.