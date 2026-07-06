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England-Fans jubeln bei Public Viewing nach Jude Bellinghams Tor im WM-Gruppenspiel.
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Video. Jubel bei England-Fans nach dramatischem WM-Sieg

Zuletzt aktualisiert:

England-Fans feiern den dramatischen drei-zu-zwei-Sieg gegen Mexiko. Die Three Lions stehen nun im WM-Viertelfinale.

Schon früh am Montagmorgen brandete in London Jubel auf. Fans feierten, dass England bei der Weltmeisterschaft in die nächste Runde eingezogen ist.

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Aufnahmen aus London zeigen ausgelassene Anhänger, die nach dem Schlusspfiff jubeln, singen und sich in den Armen liegen. Vor dem Estadio Azteca in Mexiko-Stadt lobten England-Fans beide Mannschaften und die Stimmung. Viele mexikanische Anhänger reagierten auf das Ausscheiden ihres Teams mit Enttäuschung, aber auch mit Stolz.

England trifft nun im Viertelfinale auf Norwegen. Die Hoffnung, das lange Warten auf einen WM-Titel zu beenden, lebt weiter.

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