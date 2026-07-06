Video. Mexiko-Fans am Boden: WM-Traum platzt

Mexikanische Fans verfolgten das Spiel bei einem Public Viewing in Mexiko-Stadt und durchliefen ein Wechselbad der Gefühle: England besiegte Mexiko im Estadio Azteca im nervenaufreibenden WM-Achtelfinale mit drei zu zwei.
In dem Video jubeln die Fans zunächst über Mexikos Führungstreffer, es gibt Jubelwellen und geschwenkte Fahnen. Dann wird es immer stiller, als England das Spiel an sich zieht. Die Stimmung kippt von Hoffnung zu Frust, als der Schlusspfiff das Aus Mexikos bei der WM besiegelt.
Je näher die Niederlage rückt, desto emotionaler reagieren die Menschen: Einige haben Tränen in den Augen, andere verlassen leise den Platz.
Nach dem Spiel bleiben viele jedoch noch da und stimmen mit den Mariachi-Musikern ein. Aus der Enttäuschung wird ein gemeinsamer Moment des Stolzes über Mexikos Einsatz gegen einen starken Gegner.