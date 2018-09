Erdoğan-Besuch: Türkische Flagge vor Schloss Bellevue

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist zum offiziellen Auftakt seines politisch umstrittenen Besuchs in Deutschland mit militärischen Ehren begrüßt worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing Erdogan in Berlin vor seinem Amtssitz, dem Schloss Bellevue. Dort trug sich Erdogan in das Gästebuch ein, bevor es ein erstes Gespräch gab. Die Mienen der Politiker waren betont ernst.

Danach stand ein Mittagessen Erdoğans mit Kanzlerin Angela Merkel auf dem Programm. Merkel kündigte an, auch Kritisches zu besprechen. «Die Lage der Menschenrechte ist nicht so, wie ich mir das vorstelle», sagte sie am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung der «Augsburger Allgemeinen». Jedoch müsse allen klar sein, dass die Türkei da kein Einzelfall sei.

KEINE FINANZHILFEN AUS DEUTSCHLAND

Deutsche Finanzhilfen für das wirtschaftlich angeschlagene Land

schloss Merkel aus. Es müssten «kluge Verbindungen» gefunden werden, damit die Türkei stabil bleibe, sagte sie. Dabei denke sie an wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern war nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei vor zwei Jahren an einen Tiefpunkt gekommen - unter anderem wegen der Verhaftung deutscher Staatsbürger.

Seit Anfang des Jahres gibt es Anzeichen von Entspannung.