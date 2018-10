Salzwasser gegen Schneckenplage auf Europas Reisfeldern

Die ausgedehnten Reisfelder des Ebro-Delta: Mehr als 90.000 Tonnen Reis werden hier jährlich angebaut. Weltweit steigt die Nachfrage, doch der europäische Reis ist mehreren Bedrohungen ausgesetzt. Vom Klimawandel bis zum Schädlingsbefall: Wie kann der europäische Reis vor der kriechenden Plage geschützt werden?

Was einst als harmloses Weichtier aus Südamerika eingeschleppt wurde, ist zu einer Plage in Reisfeldern und Gewässern geworden. Apfelschnecken fressen junge Reispflanzen, durchtrennen zarten Halme am Boden. Eine Schnecke kann in einer Nacht bis zu einem Quadratmeter Reis zerstören. Und ihre Zahl wächst - aufgrund fehlender natürlicher Feinde - rasant.

Miguel Ángel Vivas ist Manager bei der Cámara rice cooperative: "Wir müssen ihre Vermehrung so gut es geht verhindern. Es ist eine Plage, die wir schwer wieder loswerden. Wir müssen lernen, mit ihr zu leben. Aber wir sollten jegliches Mittel ergreifen, ihre Ausbreitung zu verhindern."

Pestizide sind keine Lösung

Wissenschaftler und Landwirte arbeiten zusammen an einer Lösung. Der Einsatz von Pestiziden würde auch den ebenfalls in der Region gezüchteten Krustentieren schaden. Eine sicherere Alternative gegen die Schnecken könnte das salzige Meerwasser bieten.