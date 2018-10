Hurrikan-Alarm in Florida: "Dieser Sturm könnte Sie umbringen"

Der US-Staat Florida rüstet sich für einen schweren

Wirbelsturm. Die Meteorologen stuften den Sturm «Michael»

zu einem Hurrikan der Stufe drei von fünf herauf - mit

Windgeschwindigkeiten von aktuell schon 195 Stundenkilometern. Eine halbe Million Menschen in den betroffenen Gebieten an der Westküste des

südöstlichen Bundesstaates wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu

bringen.

Für die Stadt Panama City Beach und in anderen tiefer gelegenen

Gebieten im äußersten Nordwesten des Bundesstaates wurden

Zwangsevakuierungen angeordnet.

Gouverneur Rick Scott:

"Es ist höchste Zeit, sich vorzubereiten. Dieser Sturm ist gefährlich und wenn Sie nicht den Warnungen der Beamten folgen, könnte Sie dieser Sturm umbringen."