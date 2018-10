Polizei beendet Geiselnahme in Köln: Täter in Lebensgefahr, junge Frau leicht verletzt

In einer Apotheke in der Nähe vom Hauptbahnhof in Köln hat die Polizei eine Geiselnahme beendet. Der Täte wurde offenbar schwer verletzt, schwebt in Lebensgefahr und wurde reanimiert - das berichtet die Polizei. Die Geisel - offenbar eine junge Frau - wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Nach mehreren Stunden hatten Einsatzkräfte die Apotheke gestürmt. Laut Angaben des Kölner Express feuerten die Beamten bei der Erstürmung auch zwei Blendgranaten ab. Die Explosionen waren auf dem Breslauer Platz auf der Bahnhofsrückseite deutlich zu hören.