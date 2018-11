Disneys "Nussknacker" feiert in Europas Kinos Premiere

In der neuesten Disney-Produktion bringen Lasse Hallström und Joe Johnston E.T.A. Hoffmanns adaptierte und von Tschaikowski vertonte Kurzgeschichte auf die Leinwand.

Der "Nussknacker" feiert in Europas Kinos Premiere.

Darin begibt sich Clara, die Protagonistin, auf die Suche nach dem Schlüssel zum letzten Geschenk ihrer kürzlich verstorbenen Mutter. Doch der verschwindet in einer geheimnisvollen Parallelwelt, in die Clara nun eintaucht. Sie ist in Schwierigkeiten und zusammen mit dem Nussknacker-Soldaten Phillip versucht sie, den Schlüssel und das Paralleluniversum zu retten.