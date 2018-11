Weltskriegsgedenken: 72.396 Miniatursoldaten für die Gefallen

Vor 100 Jahren endete der 1. Weltkrieg. Zu diesem Anlass hat ein britischer Künstler ein aufwändiges Projekt geschaffen: Mehr als 70.000 verhüllte Miniaturfiguren repräsentieren einen der namenlosen Commonwealth-Soldaten, die in der Schlacht an der Somme gefallen waren. Die Schlacht im Norden Frankreichs gilt als eine der größten Schlachten an der Westfront des Ersten Weltkrieges.