Pussy Riot-Interview: „Künstler in Russland zu sein, ist wie auf einem Schießpulverfass zu tanzen"

Veronika : Als moderne Künstlerin bin ich der Meinung, dass es unmöglich ist, Lieder über "richtige" oder "falsche" Themen zu singen. Jede Geste ist künstlerisch gerechtfertigt. Jede Zensur ist die Hölle und totale Dunkelheit. Was jetzt mit Kultur und Zensur in Russland geschieht, ist ein extremer Rückschlag. Als würden wir uns in einem tiefen konservativen Sumpf befinden.

Veronika : Peter fühlt sich immer besser. Er will wirklich nach Russland zurückkehren und wieder an die Arbeit.

Glauben Sie, dass junge Menschen die Basis für die Protestbewegung bilden?

Olga: Ich würde sagen, dass junge Menschen Teil der Protestbewegung sind. Dennoch ist die Bewegung sehr uneinheitlich, und es gibt ausgezeichnete Menschenrechtsaktivisten jeden Alters.

Mir gefällt, was jetzt in Russland mit Schülern und Studenten passiert. Sie erheben das Wort gegen konservative Lehrer und sind in der Lage, ihren Standpunkt zu vertreten. Ich hoffe, dass sie unsere Zukunft sind und dass die Jungen genug Kraft haben, um für ein schönes Russland zu kämpfen.

Veronika: Ich möchte hinzufügen, dass zum Beispiel die wunderbare FBK – Alexei Navalnys Organisation „Fonds zur Korruptionsbekämpfung“ – viele junge Menschen zusammengebracht hat. Die haben viel Energie, um ihr Land zu verändern.

Ich finde es sehr gut, was beispielsweise der Widerstand gegen die Rentenreform in Russland gezeigt hat. Während der Proteste gingen viele Menschen auf die Straße – auch viele Studenten und Teenager. Es war wirklich cool und die Leute haben wirklich etwas verändert. Die ältere Generation ist darauf nicht besonders gut vorbereitet. Die Älteren wissen nicht genau, was es bedeutet, an Bewegungen und Straßenprotesten teilzunehmen.

Wie schwierig ist es, ein Künstler im modernen Russland zu sein?

Veronika: Politischer Aktivist oder politischer Künstler in Russland zu sein, ist wie Dubstep auf einem Schießpulverlauf zu tanzen: Man weiß nie, wann und wie brutal es explodieren wird.