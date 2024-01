Russland: "Bringt unsere Ehemänner, Väter und Söhne zurück!"

Frauen der russischen Bewegung "Put Domoy" haben Blumen in der Nähe der Kremlmauer niedergelegt. Sie forderten die Rückkehr ihrer Ehemänner, Väter und Söhne. Eine der Frauen wurde kurzzeitig von den russischen Sicherheitskräften festgenommen.

Eine Gruppe von Frauen, deren Ehemänner, Väter und Söhne im Rahmen der russischen Invasion in der Ukraine mobilisiert wurden, haben am Samstag Blumen am Denkmal des unbekannten Soldaten an der Kremlmauer niedergelegt. Das berichtete das russische Nachrichtenportal SOTAvision.

Eine der Frauen, Maria Andreeva, ist Mitglied der Protestbewegung "Put Domoy", was übersetzt "Der Weg nach Hause" bedeutet. Andreeva hielt ein Plakat mit der Aufschrift:

Freiheit für die Mobilisierten. Bringt unsere Ehemänner, Väter und Söhne zurück Maria Andreeva Ehefrau eines russischen Mobilisierten

Sie wurde von den russischen Sicherheitskräften kurzzeitig festgenommen.

Reporter: "Warum wurden Sie festgenommen?"

Maria Andreewa: "Wegen einer einzelnen Mahnwache. Unsere Jungs an der Front reißen sich den ... auf für diese Regierung, und ihre Sicherheitskräfte halten die Frau eines Mobilisierten fest!"

Nach Überprüfung ihrer Dokumente wurde Andreewa schließlich freigelassen. Die Mitglieder der "Put Domoy"-Bewegung sagen, das Niederlegen von Blumen sei inzwischen die einzige legale Form des Protests.