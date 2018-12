Flughafen Gatwick: Stöhnen über Drohnen

Am Londoner Großflughafen Gatwick wurden nach einem weitgehenden Stillstand wegen einer großangelegten Drohnen-Störaktion Start- und Landebahn wieder geöffnet – für eine begrenzte Zahl von Flügen, so der siebtgrößte Airport Europas am Freitagmorgen auf seiner Webseite.

Drohnenflüge hatten ab Mittwochabend den zweitgrößten britischen

Flughafen weitestgehend lahmgelegt.

Trotz des Einsatzes von Armee und Polizei waren am Donnerstagabend wieder Flugroboter über dem Rollfeld gesichtet worden. Am Donnerstag waren 115.000 Reisende betroffen, für Freitag waren 126.000 Passagiere in Gatwick gebucht.

Passagiere sollten den Status ihres Fluges checken, so der Flughafen, bevor sie sich auf den Weg machten. Es werde weiter zu Verspätungen und Ausfällen von Flügen kommen.