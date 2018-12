Kinderschreck: Trump stellt Glaube an den Weihnachtsmann in Frage

Die teilweise Haushaltssperre in den USA hat Präsident Donald Trump dazu bewogen, seinen Weihnachtsurlaub in Florida abzusagen und in Washington auszuharren. Seine schlechte Laune demonstrierte Trump bei einer Telefonaktion mit Kindern. Die konnten in den USA bei einer Hotline anrufen, um herauszufinden, wo sich der Weihnachtsmann gerade befindet

Trump fragte einen siebenjährigen Jungen, ob er noch an den Weihnachtsmann glaube.