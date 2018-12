Weihnachten auf dem Rettungsschiff: Die Open Arms auf dem Weg nach Spanien

Mit mehr als 300 Migranten an Bord ist das Schiff Open Arms auf dem Weg nach Alcheciras in Spanien. Die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms hatte die Menschen aus dem Mittelmeer gerettet, da zwei Flüchtlingsboote Gefahr gelaufen seien, zu sinken.

Die Crew an Bord war bestrebt, Weihnachten auf dem Schiff so angenehm wie möglich für diejenigen zu gestalten, die auf See fast ihr Leben verloren hätten. Eine Schwierigkeit dabei war das Kochen für so viele Menschen.

Gerard Canals, der Missionsleiter auf der Open Arms, erzählte:

"Wir haben die Kombüse, aber nichts anderes. Es gibt keinen Raum, der für diese Art von Großküche ausgelegt ist. Wir müssen also stundenlang kochen. Im Grunde genommen kochen wir sehr einfache Dinge, nichts Kompliziertes, weil die Leute an Bord seekrank werden und kein aufwendiges Essen vertragen. Bis zum 28. Dezember, an dem wir die Ankunft geplant haben, werden wir mehr oder weniger 4.200 Mahlzeiten servieren."

"Wir wurden gebeten, von YouTube Lieder auf unsere Smartphones runterzuladen, weil wir einen großen Lautsprecher haben. So können sie Musik hören und mit einem Mikorofon singen. Da Weihnachten ist, haben sie uns gebeten, Lieder herunterzuladen und zu spielen."