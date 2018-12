Boxing Day 2018 in London: Schnäppchenjäger stehen Schlange

In London haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag lange Schlangen vor den Geschäften gebildet.

REUTERS/Henry Nicholls

Die Menschen standen an, um am sogenannten 'Boxing Day' besonders günstig einzukaufen. Traditionell gibt es an diesem Tag größere Rabatte als sonst.

Viele Käufer stellten sich schon früh morgens an, um als eine der ersten in die Läden zu kommen. Manche kamen extra aus anderen Ländern.