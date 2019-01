Festnahmen nach gewalttätigen Protesten gegen Tempelöffnung für Frauen

Der Besuch des Sabarimala-Tempels, eine der wichtigsten Pilgerstätten für Hindus, ist Frauen seit Jahrhunderten verboten. Am Mittwochmorgen hatten zwei Frauen ihn heimlich betreten- nach der Aufhebung des Verbots durch Indiens Oberstes Gericht und der Umsetzung des Urteils durch die regionale, kommunistische Regierung von Kerala.

"Gestern war ein schwarzer Tag. Wir haben nie erwartet, dass eine Regierung so etwas tun kann. Warum wurde dies außerdem heimlich gemacht? Was ist der Spaß daran das heimlich zu machen, um es danach zu veröffentlichen und so einen Gemeinschaftskrieg auszulösen?" sagt einer der aufgebrachten Gläubigen.

Auch streng religiöse Hindu-Frauen demonstrierten gegen den Zutritt von Frauen in dem Tempel. In Kerala blieben die Märkte und Schulen am Donnerstag geschlossen, zahlreiche Straßen waren blockiert.