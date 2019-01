Detroit Motor Show: Letzte Ausfahrt vor drohenden Sonderzöllen auf Importautos

Ansonsten ist zum Auftakt des Branchentreffens in Michigans alter Industriemetropole nicht viel los. Die Messe ist auf dem absteigenden Ast.

In Detroit drücken Konjunktursorgen und drohende US-Zölle auf Importwagen die Stimmung bei der größten nordamerikanischen Automesse "Detroit Motor Show" . Die deutsche Autobranche sieht die Handelspolitik der Trump-Regierung mit großer Sorge und fordert, den transatlantischen Zollstreit zu beenden. Mit Spannung werden Neuigkeiten von VW und Ford erwartet.

So sind die geplanten Produktpräsentationen von immerhin noch 69 im Vorjahr auf weniger als die Hälfte (30) gesunken. Etliche Hersteller – wie BMW, Daimler, Audi und Porsche - bleiben der Messe diesmal fern.

Michelle Krebs, Branchenanalystin, "Autotrader":

"Die Branche befindet sich in einem Umbruch. Wir hatten in den letzten zehn Jahren eine Superserie von starken Autoverkäufen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren einen Abschwung erleben Die Autokonzerne müssen sich auf das heutige Geschäft konzentrieren, um Gewinne zu erwirtschaften, damit sie eine Zukunft finanzieren können, die ganz anders sein wird. "