In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: EU-Kommission warnt eindringlich vor den Risiken aus dem Handel mit Einbürgerungen und Reisepapieren, den sogenannten "goldenen Visa".

Zudem in Kürze: London muss alle EU-Verpflichtungen bis zum Brexit-Tag erfüllen - auch die Asyl-Politik

Budapester Regierung boykottiert Debatte über Lage des Rechtsstaats in Ungarn nächste Woche im Europäischen Parlament