Belgien: Schüler demonstrieren fürs Klima

In Brüssel haben Tausende Schülerinnen und Schüler am vierten Donnerstag in Folge für mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel protestiert. Ihre Wut richtet sich vor allem gegen die ältere Generation: "Sie haben uns einen Planeten im schlechten Zustand hinterlassen", so ein Demonstrant. "Wir müssen das ändern, weil sie es nicht selbst tun können." Einige Jugendliche kamen zusammen mit ihren Eltern.

Am Sonntag waren mehr als 70.000 Menschen zu einer Klimakundgebung gekommen.