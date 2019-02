Der Film "Grâce à Dieu", ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären in Berlin, kommt wie geplant am Mittwoch in die französischen Kinos. Der Film des französischen Regisseurs Francois Ozon handelt von Pädophilie in der katholischen Kirche von Lyon. Der betroffene Priester Preynat hatte versucht, den Start verschieben zu lassen. Er will nun in Berufung gehen.