Schule eingestürzt: Mehr als 100 Kinder in Nigeria verschüttet

Schreckliche Szenen an diesem Mittwoch in Lagos in Nigeria. In der Wirtschaftsmetropole Lagos ist ein Schulgebäude eingestürzt. Mehr als 100 Kinder werden unter den Trümmern vermutet.

Auch Stunden nach dem Unglück konnten laut der Nachrichtenagentur REUTERS nur etwa 10 Kinder lebend geborgen werden.

Die Schule befand sich im Stadtteil Ita-faji im dritten Stockwerk des Gebäudes, von dem jetzt nichts mehr zu sehen ist.

In Nigeria ist es keine Seltenheit, dass Gebäude einstürzen, weil oft mangelhafte Baumaterialien eingesetzt werden, die dann der Belastung nicht standhalten.