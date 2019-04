Treffen zwischen Putin und Kim noch in diesem Monat

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen sich noch in diesem Monat treffen. Kim soll zu diesem Anlass nach Russland reisen. Schon vor Tagen wurden die Vorbereitungen vom Kreml bestätigt, Ort und Datum wurden aber nicht kommuniziert. Im Gegensatz zu US-Präsident Donald Trump setzt Russland auf ein Entgegenkommen im Atomkonflikt.

Zunächst wird es wahrscheinlich um die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel sowie in Nordostasien gehen. Wenn die Nordkoreaner Russland zusichern, dass sie eine politisch-diplomatische Lösung wollen und dass sie die Verhandlungen mit den USA und Südkorea fortführen wollen, könnten Russland und China im UN-Sicherheitsrat vorschlagen, einige Sanktionen aufzuheben oder zumindest abzuschwächen. Alexander Zhebin Leiter des Zentrums für Koreastudien der Russischen Akademie der Wissenschaften

Ein Treffen zwischen Kim und US-Präsident Trump war im Februar vorzeitig beendet worden. Allerdings hat auch Russland der US-Botschaft in Moskau zufolge bekräftigt, auf einen vollständigen Stop des Atomwaffenprogramms Nordkoreas hinzuarbeiten. Russland steht in der Frage auch mit den USA in Kontakt, so hat der US-Sondergesandte für Nordkorea erst am Donnerstag den russischen Vizeaußenminister getroffen.