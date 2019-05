Cannes: Holt sich Arnaud Desplechin die Goldene Palme?

Am zehnten Tag der Filmfestspiele von Cannes ist der Film "Oh Mercy!" von Regisseur Arnaud Desplechin in den Wettbewerb um die Goldene Palme eingestiegen.

Desplechin steht für eine neue Generation französischer Filmemacher. Als seine größten Konkurrenten um die Goldene Palme gelten die Regisseure Pedro Almodovar, Quentin Tarantino und Ken Loach.

Der Film "Oh Mercy!" erzählt die Geschichte zweier Polizisten, die den Mord an einer älteren Frau in Roubaix, im Norden Frankreichs, untersuchen.

Hauptdarsteller sind die französischen Schauspieler Lea Seydoux, Roschdy Zem, Sara Forestier und Antoine Reinartz.

Das Filmfestival von Cannes dauert noch bis Samstag.