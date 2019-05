Sebastian Kurz hat das Misstrauensvotum gegen ihn verloren. Im Parlament in Wien stimmten an diesem Montag sowohl die SPÖ als auch die FPÖ gegen den Regierungschef und sein Kabinett, in dem die FPÖ-Minister durch Experten ersetzt worden waren.

Auslöser der Regierungskrise in Österreich war das Ibiza-Video mit dem danach zurückgetretenen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

Im Internet gibt es vielfältige Reaktionen.

---------