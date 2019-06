100 Mio Euro: Hazard-Wechsel zu Königlichen perfekt

Real Madrid hat seinen Königstransfer für die kommenden Saison perfekt gemacht. Der spanische Rekordmeister verpflichtete den belgischen Offensivspieler Eden Hazard vom FC Chelsea für rund 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der 28-Jährige unterschrieb bis 2024 und erfüllte sich damit nach eigenen Angaben einen Kindheitstraum.

Hazard begann seine Karriere in Frankreich bei OSC Lille, spielte sieben Saisons in London und löst den Waliser Gareth Bale als teuersten Zugang in Reals Vereinsgeschichte ab. Belgien führte Hazard auf Platz drei der WM in Russland. Auf Facebook verabschiedete er sich von seinen Vertrauten in London:

Der FC Chelsea und Kollegen fanden warme Worte fürs goodbye aus London. Und Real-Torwart Thibaut Courtois freut sich schon auf seinen Landsmann in Madrid.