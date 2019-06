Hagelstürme und Gewitter über Deutschland

Gewitter mit starken Regen- und Hagelschauern sind vor allem über den Süden und Osten Deutschlands gezogen. In Bayern gab es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dazu Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern und große Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern. In mehreren Orten im Großraum München gingen durch den Hagel Autoscheiben und Dachfenster zu Bruch. Häuser standen unter Wasser. Im Stadtgebiet von München wurden rund 600 Einsätze der Feuerwehr gezählt. Im Ammersee geriet ein Boot in den Hagelsturm.

In Sachsen schlug der Blitz in einen Bauernhof ein. Ein riesiger Brand entstand.

Nachbarin Sandy Schoenherr meinte, zuerst sei der Hagel gekommen, dann der Regen, dann überall Blitze, dann plötzlich ein lauter Knall. Sie habe gedacht, es habe bei ihr eingeschlagen, aber es war beim Nachbarn, der gerade erst das Heu eingebracht hatte.

Meteorologen rechnen mit weiteren Unwettern über Deutschland.