Fußball-WM: Niederlande und Kanada mit 2. Sieg

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen besiegte am Samstag in Valenciennes die Niederlande die Mannschaft aus Kamerun mit 3:1. Für die Elftal war es bereits der zweite Sieg bei dieser WM.

In derselben Gruppe E trafen am Abend in Grenoble Kanada und Neuseeland aufeinander - am Ende stand ein ungefährdeter 2:0-Sieg für Kanada. Jessie Fleming und Nichelle Prince schossen die Tore für die Nordamerikanerinnen.

Auch für Kanada war es der zweite Dreier bei der WM - damit sind sie, genauso wie die Niederlande, mit 6 Punkten vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Neuseeland und Kamerun haben nur noch theoretische Chancen auf die K.O.-Runde.