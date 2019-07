Tornados auf Korsika: 10 der besten Fotos und Videos

Für die ganze Insel Korsika gilt bis Montagabend 23 Uhr eine orange Wetterwarnung, nachdem sintflutartige Regenfälle und mehrere Tornados auf der Mittelmeerinsel beobachtet wurden. Tornados wurden über dem Meer beobachtet, sie rissen aber auch Bäume aus und schleuderten Teile davon über Gebäude.

In der Gegend um Bastia standen Tunnel unter Wasser, Einkaufzentren wurden geschlossen, es fiel innerhalb kurzer Zeit so viel Regen wie sonst in mehreren Monaten. Etwa 3.000 Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten.

Es wurden weitere Stürme und Überschwemmungen befürchtet.

Am Dienstag sollte das Wetter wieder besser werden.

Im Internet teilen die Nutzer beeindruckende Bilder der Naturspektakel.

