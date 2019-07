USA melden Zerstörung iranischer Drohne - Teheran dementiert

Ein Zwischenfall in der Straße von Hormus belastet das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den USA und dem Iran. Die US-Marine hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine iranische Drohne abgeschossen.

"Die USS Boxer hat Verteidigungsmaßnahmen gegen eine iranische Drohne ergriffen. Sie kam dem Schiff sehr nahe. Es waren vielleicht nur 300 Meter. Sie ignorierten mehrfach Warnungen und bedrohten mit der Drohne die Sicherheit des Schiffes und der Besatzung. Die Drohne wurde sofort zerstört".

Viele Details blieben aber unklar, zumal die iranische Seite den Vorfall nicht bestätigte. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif erklärte am Sitz der Vereinten Nationen in New York, der Iran habe keine Informationen über den Vorfall.

"Das Problem mit der Drohne wird noch untersucht. Nach den neuesten Informationen, die ich aus Teheran erhalten habe, haben wir bisher absolut keine Informationen über den Verlust einer Drohne".

Der Iran hat nach eigenen Angaben einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf beschlagnahmt und die Besatzung festgenommen. Die Revolutionsgarden teilten mit, sie hätten den Tanker im Einklang mit dem Kampf gegen Ölschmuggel festgesetzt.